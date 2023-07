Briga entre jovem e agente de trânsito causa confusão no centro; vídeo

Siga o TNOnline no Google News

Uma briga entre um motociclista e um agente de trânsito está chamando atenção dos moradores de Apucarana, no Norte do Paraná, depois que um vídeo do momento começou a circular nas redes sociais. A discussão aconteceu na tarde desta terça-feira (25), quando o jovem estacionou em um local proibido e acabou levando uma multa.

A confusão atraiu os populares que passavam pela Avenida Curitiba e causou um tumulto na região central da cidade. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), tudo começou quando o agente de trânsito encontrou um motocicleta Yamaha/YBR150 estacionada em uma vaga de carga e descarga.

No momento em que o agente começou a lavrar a notificação, o proprietário da moto teria chegado e começado a se exaltar com o funcionário que trabalha na empresa responsável pela Zona Azul de Apucarana. Ainda segundo a PM, o jovem teria começado a desacatar e bater no agente, que não revidou às agressões.

Conforme o boletim de ocorrência, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia, para as providências necessárias.

Vídeo do momento e repercussão

A briga aconteceu em uma área movimentada da cidade e chamou atenção de quem passava pelo local. Um morador filmou o momento e o vídeo começou a circular e ganhar grande repercussão nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver que mais agentes de trânsito estavam no local no momento da confusão. Alguns deles seguram o motociclista pelos braços e o impedem de chegar perto do funcionário que aplicou a multa. Ao fundo, é possível ouvir alguns espectadores da cena pedindo para que o jovem seja solto.

"Precisa disso tudo não. [...] Alivia para o rapaz aí, ele está trabalhando moço", diz a pessoa que está gravando. Na gravação, o motociclista aparece segurando o que parecem ser guardanapos, e a moto Yamaha possui uma caixa de transporte, onde provavelmente os objetos são guardados para que possam ser vendidos.

Testemunhas relatam que o motociclista também teria sido vítima de agressões pelo agente de trânsito, mas a informação não foi confirmada pelas autoridades.

