Briga entre irmãos durante festa familiar acaba na UPA em Apucarana

Uma confraternização em família no Núcleo Habitacional João Paulo, em Apucarana, terminou em agressão no final da tarde de domingo (14). Um desentendimento entre dois irmãos resultou em um deles ferido, precisando de atendimento médico devido a uma lesão na mão.

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A Polícia Militar (PM) foi acionada para o endereço, por volta das 17h40. A chamada inicial repassada à equipe indicava uma ocorrência grave de suposto cárcere privado. No entanto, ao chegarem à residência, os policiais constataram que a situação se tratava, na verdade, de uma briga no meio da rua.

Segundo o relato da dona da casa, os familiares estavam reunidos quando o irmão de seu genro passou em frente ao imóvel e começou a disparar uma série de xingamentos contra ele. O rapaz que estava na festa saiu para confrontar o irmão, e os dois acabaram entrando em luta corporal.

Durante a confusão, a vítima machucou um dos dedos e precisou sair do local para buscar socorro na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Quando a viatura chegou ao endereço, o causador da briga já havia fugido e não foi localizado.

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A moradora que atendeu os policiais foi orientada sobre os procedimentos legais que podem ser tomados, caso o homem agredido decida registrar uma queixa formal contra o irmão. Um registro da ocorrência foi feito para documentar os fatos.



