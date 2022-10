Briga entre irmãos acaba com um deles ferido com golpes de faca

Da Redação

Uma briga entre dois irmãos acabou com um deles gravemente ferido com golpes de faca. A ocorrência aconteceu na Rua Marilza Keiko Rolim de Oliveira, no Residencial Interlagos em Apucarana, na tarde deste sábado (22).

Segundo a Polícia Militar (PM), a briga entre os irmãos começou, quando o irmão mais novo de 19 anos que seria autista estaria quebrando tudo dentro da residência e ameaçando agredir a própria mãe. Momento em que o irmão mais velho pegou uma faca, ameaçou a vítima e pediu para ele parar de quebrar as coisas, a vítima partiu para cima do irmão que o atacou com a faca.

O jovem foi atingido por dois golpes de faca na região do abdômen. Segundo a PM o irmão mais velho autor da facada seria esquizofrênico e foi encaminhado pela policia à 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana junto com faca usada por ele, que foi apreendida.

Ainda de acordo com a polícia, os dois irmãos brigavam com frequência, por motivos fúteis. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital da Providência.

