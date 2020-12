Briga entre casais acaba em cortes pelo corpo e mordidas nas mãos - TNOnline

Continua após publicidade

A Polícia Militar de Apucarana prendeu nesta quinta-feira (3) um homem e uma mulher, ambos de 26 anos, por lesão corporal no Parque Industrial Norte, em Apucarana.

Conforme relataram as vítimas, o casal foi buscar os filhos na casa da ex-convivente e quando desceram para pegar as crianças foram agredidos pela ex-companheira e seu atual companheiro, que resultou em cortes na testa, no pescoço, braços pernas e peito, além de mordidas nos dedos de ambas as mãos.

Diante dos fatos e da vontade de representação das vítimas, a equipe da PM se deslocou até o local e em contato com os acusados, que confirmaram o desentendimento, foi percebido pela equipe forte odor de maconha.

Questionados quanto ao uso de maconha, os dois afirmaram à PM que são usuários. Em busca pela casa, a PM encontrou uma sacola contendo maconha, pesando posteriormente 0,8 gramas.

Os dois foram presos e encaminhados para a delegacia.