Briga entre alunos do Nilo Cairo vira caso de polícia; entenda

Cerca de 5 alunos começaram a agredi-lo com socos e chutes, derrubando ele no chão

Um aluno do período noturno do Colégio Estadual Nilo Cairo, de Apucarana, precisou acionar a Polícia Militar (PM) depois de ter sido vítima de agressão por pelo menos outros 5 alunos, em frente à instituição de ensino. O fato ocorreu na noite desta terça-feira, 23.

Segundo o boletim de ocorrências, a vítima, de 16 anos, contou aos policiais que estava esperando seu transporte para ir embora, defronte ao colégio, quando chegou um aluno que não sabe dizer o nome e começou a encarar.

Ainda segundo o relatório, quando ele tentou conversar com o rapaz, chegaram outros alunos, em torno de 5, que também não sabia dizer os nomes, mas que todos seriam alunos do colégio, e começaram a agredi-lo com socos e chutes, derrubando ele no chão.

A vítima relatou ainda que, ao conseguir sair do local, correu e ligou para seus pais, que o levaram para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana.

A polícia realizou as orientações pertinentes ao caso.

