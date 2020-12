Briga em bar entre primos acaba em esfaqueamento - TNOnline

Continua após publicidade

Um homem de 41 anos foi preso após esfaquear o próprio primo em Apucarana. Os dois estavam em um bar no Jardim Trabalhista quando começaram a brigar. O Samu e a Polícia Militar (PM) foram chamados. A confusão aconteceu na tarde de sábado (5).

Conforme a PM, testemunhas que estavam em um churrasco ao lado do bar, em um terreno, contaram que os dois estavam no interior do estabelecimento e começaram a briga, que um pegou uma faca e acertou um golpe no outro. Depois o suspeito correu e entrou em uma casa que fica nos fundos do local.

Segundo a PM, o homem ferido tem 50 anos, ele estava com um corte na região da barriga, foi socorrido pelo Samu e levado em estado grave para o Hospital. O autor do crime foi encontrado na residência, a faca usada também foi localizada em cima da pia e estava com vestígios de sangue.

Ainda de acordo com a PM, a faca tinha aproximadamente 23 centímetros, sendo 12,5 cm de lâmina. O homem foi preso e levado para a delegacia. O motivo da briga não foi revelado. O caso segue sendo investigado.

O primo ferido continua no hospital.