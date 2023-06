Briga durante bebedeira deixa homem gravemente ferido em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um homem, de 36 anos, ficou gravemente ferido após ser agredido durante uma bebedeira entre conhecidos no Núcleo João Paulo em Apucarana. O socorro foi chamado por volta das 10h30 deste sábado e o rapaz foi levado para o Hospital da Providência.

Conforme a Polícia Militar (PM) o autor do crime, de 26 anos, ficou no local e conversou com a equipe. A vítima, o suspeito e outra pessoa estavam bebendo juntos e uma discussão começou.

Ainda segundo o envolvido, o homem ferido teria realizado ameaças de morte, quebrou uma garrafa e tentou agredi-lo. O rapaz disse que foi se defender, então atingiu vários socos no rosto da vítima, que saiu desacordada.

O Samu socorreu o rapaz que sofreu ferimentos na face. Ele foi levado para o Hospital da Providência. O envolvido na briga foi levado para a delegacia.

