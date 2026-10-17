Briga de vizinhos termina com prisões por racismo e agressão em Apucarana

Uma discussão por causa de barulho resultou em duas prisões na noite de sexta-feira (16), no Loteamento Residencial Sumatra I, em Apucarana. Um homem foi detido por violência doméstica após dar um tapa na própria esposa, que, momentos antes, havia recebido voz de prisão por cometer injúria racial contra a vizinha.

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A polícia foi acionada perto das 23h30 por uma moradora que denunciou o vizinho dos fundos por jogar bombinhas em seu quintal, causando extremo incômodo. Ao ser questionado pelos agentes, o homem justificou o barulho alegando que estava tentando espantar cachorros que queriam entrar em sua propriedade.

Enquanto a equipe policial conversava com os envolvidos, a companheira desse homem saiu da residência muito alterada e iniciou um bate-boca com a moradora que fez a denúncia. As duas quase chegaram a brigar fisicamente e trocaram diversos xingamentos. Em certo momento, a mulher ofendeu a vizinha com insultos racistas, chamando-a de "macaca" repetidas vezes na presença dos policiais e de outras testemunhas que acompanhavam a confusão.

Os policiais imediatamente foram até a mulher para prendê-la pelo crime de injúria racial. Durante a abordagem, o marido dela passou a discutir com a companheira e desferiu um tapa no rosto da própria esposa, bem na frente da equipe policial. A mulher caiu atordoada e permaneceu no chão por cerca de três minutos.

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Ao se recuperar e levantar, ela informou aos agentes que desejava registrar queixa contra o companheiro pela agressão. Diante dos fatos, o marido foi preso em flagrante por lesão corporal no âmbito da violência doméstica, enquanto a mulher foi detida pelos insultos racistas. Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Apucarana para os procedimentos legais.