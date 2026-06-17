Briga de trabalho termina em ameaça e perseguição em Apucarana

Um funcionário de uma transportadora foi perseguido e ameaçado após um desentendimento no ambiente de trabalho na tarde de terça-feira (16), no Parque Industrial Zona Norte I, em Apucarana. A confusão mobilizou a Polícia Militar (PM) após o agressor tentar intimidar a vítima com uma barra de ferro e fingir estar armado.

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De acordo com as informações registradas pela polícia, a situação começou quando a vítima, de 35 anos, chegou ao pátio da empresa conduzindo um caminhão. Ao transitar por dentro de uma borracharia que fica anexa ao local, o motorista foi surpreendido por um funcionário do setor, que foi em sua direção empunhando uma barra de ferro.

A briga, no entanto, não parou por aí. Logo depois, quando os dois já haviam encerrado o expediente e estavam em seus carros particulares, o agressor passou a seguir a vítima pelas ruas da região. Nas proximidades de um portão de saída, ocorreu uma nova discussão entre os veículos.

Durante esse segundo confronto, o autor da perseguição fez um gesto indicando que estaria armado, ameaçou o trabalhador e fugiu do local sem ser identificado no momento.

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A vítima acionou o telefone de emergência da Polícia Militar e aguardou a chegada da viatura. Os policiais registraram o caso e orientaram o trabalhador de que ele tem um prazo de até seis meses para procurar a delegacia e dar andamento oficial a um processo criminal contra o agressor.



