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CONFUSÃO

Briga de trabalho termina em ameaça e perseguição em Apucarana

Homem usou uma barra de ferro e simulou estar armado durante a confusão no Parque Industrial; suspeito fugiu antes da chegada da polícia

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 07:27:58 Editado em 17.06.2026, 07:27:54
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Briga de trabalho termina em ameaça e perseguição em Apucarana
Autor Confusão ocorreu na tarde de terça-feira - Foto: Reprodução

Um funcionário de uma transportadora foi perseguido e ameaçado após um desentendimento no ambiente de trabalho na tarde de terça-feira (16), no Parque Industrial Zona Norte I, em Apucarana. A confusão mobilizou a Polícia Militar (PM) após o agressor tentar intimidar a vítima com uma barra de ferro e fingir estar armado.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta quarta-feira (17) em Apucarana e região

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De acordo com as informações registradas pela polícia, a situação começou quando a vítima, de 35 anos, chegou ao pátio da empresa conduzindo um caminhão. Ao transitar por dentro de uma borracharia que fica anexa ao local, o motorista foi surpreendido por um funcionário do setor, que foi em sua direção empunhando uma barra de ferro.

A briga, no entanto, não parou por aí. Logo depois, quando os dois já haviam encerrado o expediente e estavam em seus carros particulares, o agressor passou a seguir a vítima pelas ruas da região. Nas proximidades de um portão de saída, ocorreu uma nova discussão entre os veículos.

Durante esse segundo confronto, o autor da perseguição fez um gesto indicando que estaria armado, ameaçou o trabalhador e fugiu do local sem ser identificado no momento.

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A vítima acionou o telefone de emergência da Polícia Militar e aguardou a chegada da viatura. Os policiais registraram o caso e orientaram o trabalhador de que ele tem um prazo de até seis meses para procurar a delegacia e dar andamento oficial a um processo criminal contra o agressor.


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agressão no trabalho ameaça com arma conflitos entre funcionários PERSEGUIÇÃO POLICIA MILITAR segurança no ambiente de trabalho
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