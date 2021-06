Briga de casal termina em agressões e na delegacia

Continua após publicidade

Na noite desta quarta-feira (9), a equipe da Polícia Militar de Apucarana foi acionada por uma mulher, que relatou que o marido arrombou a porta de sua casa e a agrediu.

No local, a equipe conversou com ambas as partes separadamente, sendo que a solicitante disse que o marido saiu de casa por volta das 17 horas e voltou às 20 horas. Após o desentendimento, conforme a mulher, ele saiu novamente e voltou quarenta minutos depois, momento em que arrombou a porta e a estrangulou.

Já o homem, conforme o boletim, disse que brigou com a esposa, deixou a residência e logo retornou. Porém, ela impediu sua entrada na casa e o trancou para fora. Ainda de acordo com ele, a solicitante o agrediu com uma banqueta no rosto e também o arranhou na altura do pescoço.

A equipe policial não constatou nenhuma lesão na solicitante, mas constatou machucados no homem. Diante do interesse de representação da solicitante, a equipe encaminhou ambas as partes até a 17ª Delegacia de Polícia.