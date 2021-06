Briga de casal termina com disparos de arma de fogo

Continua após publicidade

A Polícia Militar de Apucarana foi acionada neste sábado (5), após um homem, de 29 anos, levar um tiro na Rua Gastão Vidigal, área central da cidade. A vítima relatou que estava perseguindo um Fiat/Uno, pois sua namorada estava dentro do carro junto de outro jovem.

O condutor estacionou o veículo, saiu e neste momento, a vítima desceu de seu carro e foi até o Fiat/Uno e começou a discutir com sua namorada e pegou um narguilé da mão dela e arremessou ao chão. Após isso acontecer, conforme o boletim, a vítima voltou para dentro deu seu carro, dirigiu até próximo do condomínio, quando o outro homem saiu por trás do carro da vítima com uma arma de fogo, iniciando disparos em sua direção.

A vítima disse à PM que se abaixou dentro do carro e arremessou o veículo na direção do autor dos disparos. No local, de acordo com o boletim, o autor não dos disparos não estava mais e a equipe localizou três estojos e constatou duas marcas de disparos no veículo da vítima, uma na frente perfurando o retrovisor esquerdo e a porta esquerda e uma no tampão traseiro.

Os estojos foram recolhidos e o veículo e a vítima foram encaminhados para 17ª SDP.