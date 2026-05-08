Briga de casal termina com agressões e golpe de faca em Apucarana

Na madrugada desta sexta-feira (8), uma violenta confusão entre um casal de jovens resultou em agressões físicas e um esfaqueamento na Vila São Carlos, em Apucarana. O caso mobilizou a polícia e terminou com os dois envolvidos feridos e encaminhados à delegacia da Polícia Civil.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta sexta-feira (08) em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o registro policial, as desavenças começaram ainda no final da tarde de quinta-feira, por volta das 17h. A jovem, de 23 anos, e o companheiro, de 24, relataram de forma semelhante que discutiram e trocaram agressões, como empurrões, tapas e socos. Após esse primeiro confronto, a mulher saiu de casa para passar um tempo na residência de uma amiga.

A situação se agravou horas mais tarde, quando ela retornou ao imóvel. O rapaz estava dormindo no sofá, e a jovem foi tomar banho e se deitar. Momentos depois, ele acordou, e uma nova discussão teve início, seguida de mais empurrões. Durante essa segunda briga, a mulher pegou uma faca e atacou o parceiro.

A polícia foi acionada logo após o ataque. Os policiais constataram que o homem sofreu ferimentos superficiais, incluindo um corte na orelha esquerda e arranhões nas costas. Já a mulher apresentava machucados na boca e no braço esquerdo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A equipe policial encaminhou o casal para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde receberam cuidados médicos. Após a alta, os dois foram conduzidos à delegacia para prestarem depoimento e para que as medidas legais cabíveis fossem tomadas.



