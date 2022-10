Briga de casal por ciúme vira caso de polícia em Apucarana

Da Redação

Confusão entre casal virou caso de polícia na manhã desta segunda-feira, 24

Uma confusão entre casal virou caso de polícia na manhã desta segunda-feira, 24, no Núcleo Habitacional Adriano Correia, em Apucarana. Um homem acionou a Polícia Militar (PM) para denunciar sua companheira que o estaria agredindo depois de o ter flagrado com outra mulher. Ela por sua vez, afirmou que também teria sido agredida. Ninguém foi preso.

De acordo com o boletim de ocorrências, o homem, de 30 anos, relatou à polícia que a companheira, de 34 anos, estaria quebrando todos os objetos dentro da casa, além das janelas e que ela também o teria agredido. Quando ele chamou a polícia, ela teria dado um soco no vidro, que resultou em um corte no pulso.

A esposa relatou aos policiais que o casal estava bebendo e ela saiu da casa, e ao retornar, havia uma outra mulher com o marido. Neste momento, ela começou a quebrar os objetos e quebrou o vidro da porta quando ele fechou a porta em sua mão, e neste momento, ele passou a agredi-la com socos. Ela estava com o pé esquerdo inchado, dizendo que ele a teria machucado no dia anterior.

A mulher foi encaminhada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento médico. Em seguida, o casal foi encaminhado à delegacia de Apucarana para prestar esclarecimentos sobre a confusão.

