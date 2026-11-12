Briga de casal na Vila Reis termina com facada, dedo quebrado e ida à UPA

A confusão mobilizou a polícia e exigiu atendimento médico para ambos os envolvidos nesta quinta-feira (12)

Uma discussão entre um casal terminou com os dois feridos nesta quinta-feira (12), no distrito de Vila Reis, em Apucarana (PR). A confusão mobilizou a polícia e exigiu atendimento médico para ambos os envolvidos.

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De acordo com as informações das autoridades, as agressões foram mútuas. Durante a briga, o homem fraturou um dos dedos da mão da companheira. A mulher, por sua vez, atingiu o braço dele com um golpe de faca, que resultou em um corte superficial.

A Polícia Militar foi acionada para intervir e controlar a situação. Devido aos machucados, os dois foram levados sob acompanhamento policial para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, onde receberam os cuidados médicos necessários.

Após a liberação da equipe de saúde, o casal será encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Apucarana para prestar depoimentos e para que as medidas legais cabíveis sejam tomadas em relação às agressões.