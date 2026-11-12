Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
APUCARANA

Briga de casal na Vila Reis termina com facada, dedo quebrado e ida à UPA

A confusão mobilizou a polícia e exigiu atendimento médico para ambos os envolvidos nesta quinta-feira (12)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Briga de casal na Vila Reis termina com facada, dedo quebrado e ida à UPA
Autor Casal foi encaminhado à UPA do município - Foto: Arquivo TNOnline

Uma discussão entre um casal terminou com os dois feridos nesta quinta-feira (12), no distrito de Vila Reis, em Apucarana (PR). A confusão mobilizou a polícia e exigiu atendimento médico para ambos os envolvidos.

LEIA MAIS: Prefeitura de Apucarana promove ação educativa sobre normas de trânsito para jovens aprendizes

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as informações das autoridades, as agressões foram mútuas. Durante a briga, o homem fraturou um dos dedos da mão da companheira. A mulher, por sua vez, atingiu o braço dele com um golpe de faca, que resultou em um corte superficial.

A Polícia Militar foi acionada para intervir e controlar a situação. Devido aos machucados, os dois foram levados sob acompanhamento policial para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, onde receberam os cuidados médicos necessários.

Após a liberação da equipe de saúde, o casal será encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Apucarana para prestar depoimentos e para que as medidas legais cabíveis sejam tomadas em relação às agressões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
agressões mútuas Apucarana assistência médica conflito familiar intervenção policial violência domestica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV