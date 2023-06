Briga de casal dentro de agência bancária de Apucarana mobiliza PM

A manhã desta terça-feira (20) foi agitada em uma agência bancária de Apucarana, no Norte do Paraná. Um casal brigou e se agrediu dentro do estabelecimento, e a Polícia Militar (PM) precisou intervir na situação. Homem e mulher acabaram sendo levados para a delegacia.

continua após publicidade

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares realizavam um patrulhamento de rotina na Avenida Curitiba, por volta das 10h07, quando foram abordados por pessoas que estavam na fila de espera do banco. A população relatou às autoridades que estaria acontecendo uma briga dentro da agência.

- LEIA MAIS: Carro estraga enquanto mãe leva filha à UPA e policiais "salvam o dia"

continua após publicidade

Ao entrarem no local, os PMs se depararam com o casal, um homem de 29 anos e uma mulher de 31, que já são conhecidos no meio policial. A mulher contou que houve uma discussão com o companheiro e, em seguida, ele teria a agredido com um soco no olho esquerdo.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão para o autor da agressão. O casal foi encaminhado para a 17ª Delegacia de Polícia de Apucarana para as providências cabíveis. O transporte precisou ser feito em viaturas separadas.

Siga o TNOnline no Google News