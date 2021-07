Da Redação

Briga de cães vira caso de polícia em Apucarana

Na tarde desta sexta-feira (30), uma mulher acionou a Polícia Militar (PM) de Apucarana, e denunciou o vizinho por omissão de cautela na guarda de animais

Segundo a mulher, um Pitbull atacou o cachorro dela, na Rua Pedro Hidalgo Martins no Residencial Interlagos. A dona do animal ainda disse que o bichinho de estimação foi arrastado pela rua e ficou bastante machucado, com muitas mordidas na região do pescoço.

A mulher informou a PM que não é a primeira vez que isso acontece e que o proprietário do PitBull, ao invés de separar os animais para acabar com a briga, atiçava o cão.

De acordo com a polícia, o cachorro PitBull também ficou machucado. A mulher registrou um boletim de ocorrência, porém o dono do animal não foi localizado.

A mulher informou que vai procurar a Polícia Civil.