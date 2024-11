Briga de bar termina com dois homens baleados em Apucarana

continua após publicidade

Uma briga terminou com dois homens baleados na noite deste sábado (27), em frente a um bar localizado em Apucarana, norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 22h31 para atender a confusão registrada na Avenida André Hernandes, no Distrito do Pirapó.

Conforme a PM, uma das vítimas relatou que houve uma briga que resultou em vias de fato, ou seja, agressões físicas, na rua em frente ao estabelecimento.

Um dos envolvidos no desentendimento sacou uma arma e atirou atingindo o ombro de um homem que foi socorrido por algumas pessoas que estavam no local e encaminhado ao hospital.

Outro homem foi atingido de raspão na perna e passa bem. O autor dos disparos fugiu em uma moto e é procurado pela Polícia Militar.

A motivação da briga não foi revelada.

