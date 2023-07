Brasil na Copa feminina: Prefeitura de Apucarana altera expediente

Apucarana terá expediente diferenciado nas repartições públicas, incluindo a prefeitura, autarquias e fundações, nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, na Copa do Mundo que está sendo realizada na Austrália e Nova Zelândia. A medida começa a valer já nesta segunda-feira (24), com a estreia do Brasil diante do Panamá, às 8 horas.

“Tratamos desta questão com o nosso jurídico e o recursos humanos e definimos que, em dias de jogos da Seleção Brasileira, o expediente terá início às 12 horas”, informa o prefeito Junior da Femac.

Ele ressalta que o decreto não inclui as escolas municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), e também os serviços essenciais na área de saúde. “Estamos adotando o mesmo tratamento dado na Copa do Catar, nos jogos da Seleção Brasileira de futebol masculino”, justifica o prefeito Junior da Femac (PSD).

De acordo com o Decreto Nº 487/2023, "fica estabelecido que, em caráter excepcional, nos dias úteis em que houver jogo da Seleção Brasileira de Futebol Feminina no período matutino, o horário de expediente nas repartições públicas da Administração Municipal direta, autárquica e fundacional do Município de Apucarana será das 12h às 18h. O disposto no decreto não se aplica à Autarquia Municipal de Educação e aos serviços essenciais, indispensáveis à manutenção das demandas públicas não passíveis de descontinuidade.”

Na primeira fase da Copa do Mundo de Futebol Feminino, além desta segunda-feira, a Seleção Brasileira terá jogos dia 29 de julho (sábado), às 7 horas, contra a Seleção da França; e dia 2 de agosto, às 7 horas, contra a Seleção da Jamaica.

