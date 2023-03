"Brasil Mais" garantiu maior produtividade a 96 empresas de Apucarana

Da Redação

Resultados foram apresentados nesta quinta ao prefeito

O Programa Portas Abertas/Brasil Mais, desenvolvido ao longo dos últimos dois anos junto a 96 empresas apucaranenses filiadas a sindicatos ligados ao Sistema Fiep, garantiu crescimento médio de 55,59% na produtividade e redução de desperdícios global na ordem de R$ 5.124.520,67. Os resultados da iniciativa, que ao todo capacitou diretamente 216 pessoas, entre empresários, executivos, gerentes e colaboradores, foram apresentados ao prefeito Junior da Femac nesta quinta-feira (30), em reunião no gabinete municipal, pelo coordenador estadual do Senai para o Programa Brasil Mais, João Bosco Faiad Militão.

Uma realização do Governo Federal, em conjunto com a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), e do Senai Paraná, em Apucarana o “Brasil Mais” foi aplicado em parceria com a prefeitura, através da Secretaria da Indústria, Comércio e Emprego, que adquiriu cotas da mentoria e repassou gratuitamente a empresas filiadas a sindicatos ligados ao Sistema Fiep. “Os resultados foram excelentes. Além de retorno financeiro com a redução de preço e aumento de produtividade, o “Brasil Mais” garantiu retenção e geração de empregos, além de aumento das vendas. Na esfera pública, a iniciativa de Apucarana também a que alcançou os melhores resultados em todo o Paraná, conectando ainda mais a prefeitura com as empresas”, pontuou Militão, parabenizando o prefeito Júnior da Femac pela adesão, apoio e suporte prestado pelo Município durante todo o desenvolvimento do programa.

Chamada de mentoria lean (manufatura enxuta), a capacitação – que tinha como proposta inicial garantir pelo menos 20% de incremento da produtividade – foi ministrada pelo Senai dentro das próprias empresas em ciclos com duração de dois meses e meio. A maioria das adesões ao “Brasil Mais” em Apucarana – apontou a prestação de contas – foi de empresas filiadas ao Sivale – Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí, totalizando 57 indústrias.

Ao avaliar os resultados, o prefeito Júnior da Femac pontuou que “o investimento da prefeitura valeu a pena”. “Verificamos que todas as empresas que ousaram buscar o novo conhecimento e concluíram a mentoria foram muito bem sucedidas. Expressivo aumento da produtividade, mais de R$5 milhões de redução de custos, que significa mais dinheiro no caixa da empresa para investimento em infraestrutura, maquinários, treinamento e contratação de pessoal. Resultados excelentes”, aprovou o prefeito, ressaltando que o “Brasil Mais” foi desenvolvido sempre com diálogo entre os sindicatos locais filiados ao Sistema Fiep. “O “Brasil Mais” já foi encerrado e agora temos novas propostas de programas do Senai, no setor de capacitação empresarial, cuja adesão iremos discutir juntamente com os sindicatos”, disse Júnior da Femac

Da reunião participaram ainda os secretários municipais Sueli Pereira (Fazenda), Nicolai Cernescu Júnior (Gestão Pública) e Ângela Stoin Penharbel (Obras), e servidores municipais do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan).

