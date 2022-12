BR-376 registra dois acidentes ao mesmo tempo em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um acidente entre dois caminhões ocorreu em frente a um carro que capotou e que causou a morte de uma mulher na tarde desta quarta-feira (28), na BR-376, no Contorno Sul, de Apucarana.

continua após publicidade .

Conforme informações de testemunhas, foi possível ouvir a buzina da carreta que estava atrás, não conseguiu frear e atingiu o veículo que estava na frente.

De acordo com a polícia, um motorista, de 57 anos, ficou ferido e precisou ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

continua após publicidade .

Capotamento com morte

Uma mulher morreu após um capotamento registrado na tarde desta quarta-feira (28), no Contorno Sul, de Apucarana. O acidente ocorreu em frente ao Curtume Apucarana Leather.

Duas básicas avançadas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Apucarana e de Arapongas, estão no local atendendo as cinco vítimas que estão dentro do carro. A princípio, as pessoas são da mesma família e são atendidas pelos socorristas.

Siga o TNOnline no Google News