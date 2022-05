BR-376: caminhão carregado com porcos se envolve em acidente

Da Redação

Um acidente envolvendo dois caminhões foi registrado na tarde desta terça-feira (3), na BR-376 entre o Distrito de Pirapó e Cambira. Um dos veículos transportava porcos. Os Bombeiros foram chamados, pois aconteceu o vazamento de combustível.

Um dos caminhões atingiu a traseira do outro. Com a batida, a cabine ficou completamente destruída. O motorista do caminhão carregado com porcos, com placas de Castro, contou que parou no acostamento e de repente aconteceu a batida. "Eu estava parado no acostamento, tinha parado para abrir o tanque, quando de repente, só escutei o barulho, sai para ver e vi o motorista do outro caminhão descendo. Foi muito forte, mas por sorte ele não se machucou, ele disse que não viu, parecia estar desorientado", disse Fausto Joel de Melo, de 46 anos, que iria para a região de Floraí.

O motorista do caminhão vermelho, com placas de Apucarana, de 33 anos, é morador de Cambira e estava seguindo para o município. Ele foi socorrido por profissionais da saúde de Cambira, e levado para receber atendimento médico no Hospital da Providência.

No caminhão estavam 128 porcos. "Pelo que vi, nenhum animal morreu, alguns se machucaram. O susto foi grande, mas graças a Deus, pelo estado do outro caminhão, tem que agradecer a Deus por estar vivo, arrastou meu caminhão, foi muito forte a pancada", disse Fausto

Os Bombeiros informaram que o vazamento de combustível foi contido.





