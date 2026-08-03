BR-369 é parcialmente interditada durante obras em Apucarana

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Trecho que recebe melhorias fica no sentido Arapongas/Apucarana, próximo ao monumento Bonezão

Motoristas que trafegam pela BR-369, em Apucarana, devem ficar atentos pois a rodovia passa por melhorias nesta segunda-feira (3).

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O trecho precisou ser parcialmente interditado por conta dos trabalhos para recuperação da malha asfáltica, com tráfego de veículos em meia pista.

O TNonline entrou em contato com a concessionária Motiva, responsável pelo trecho, para ter mais detalhes sobre o tipo de trabalho executado e aguarda retorno.







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