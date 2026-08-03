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BR-369 é parcialmente interditada durante obras em Apucarana

Trecho que recebe melhorias fica no sentido Arapongas/Apucarana, próximo ao monumento Bonezão

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.08.2026, 17:09:39 Editado em 03.08.2026, 17:08:53
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BR-369 é parcialmente interditada durante obras em Apucarana
Autor Foto: CINDY SANTOS/TNONLINE

Motoristas que trafegam pela BR-369, em Apucarana, devem ficar atentos pois a rodovia passa por melhorias nesta segunda-feira (3).

- LEIA MAIS: Caminhão desgovernado atinge dois carros e grade de escola em Apucarana

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O trecho precisou ser parcialmente interditado por conta dos trabalhos para recuperação da malha asfáltica, com tráfego de veículos em meia pista.

O TNonline entrou em contato com a concessionária Motiva, responsável pelo trecho, para ter mais detalhes sobre o tipo de trabalho executado e aguarda retorno.


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BR-369 é parcialmente interditada durante obras em Apucarana
AutorFoto: CINDY SANTOS/TNONLINE
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Apucarana BR 369 interdição parcial melhorias rodoviárias Motiva concessionária recuperação asfáltica
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