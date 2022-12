Bosque Municipal atende em horário especial neste final de semana

Da Redação

A prefeitura de Apucarana informou que o Bosque Municipal atende neste sábado (24) e no domingo de Natal (25), em horário especial, das 13h às 17h. O mesmo horário vale para os dias 31/12 e 01/01.

O Bosque:

Criado em 1963 para preservar a mata remanescente, o Bosque Municipal de Apucarana tem uma área total de 28 mil metros quadrados. Fica localizado na Rua João Antônio Braga Cortês, 523, no Jardim São Pedro. É um refúgio verde em pleno perímetro urbano de Apucarana. Recebeu em 1999 o nome de “Bosque Municipal Mercedes da Silva Moreno”. Considerada “área inviolável” por lei municipal desde 1970, é um dos locais de maior visitação em Apucarana.

Por muitos anos, o espaço recebeu inúmeros animais e funcionou como uma espécie de zoológico. Aves, répteis e mamíferos recebiam acompanhamento de veterinários e outros profissionais da área.

O Bosque Municipal passou por inúmeras reformulações ao longo das últimas décadas. Entre 2005 e 2016, ficou conhecido como Bosque Municipal Parque das Aves. Nesta época, chegou a abrigar cerca de 200 espécies de animais, incluindo tucanos, papagaios, araras, periquitos, corujas, entre outros pássaros, além de macacos, pavões, tartarugas e quatis. No entanto, os bichos acabaram retirados do local por ordem do Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis), que decidiu proibir a manutenção de animais silvestres nestes espaços.

Depois de permanecer fechado por mais de três anos, o local passou por readequações e reabriu ao público no início de 2021. Foram realizadas melhorias, como pintura, paisagismo e recuperação de gaiolas, além da instalação de mesas, bancos e lixeiras. O espaço recebeu ainda reperfilamento asfáltico sobre as antigas passarelas de paralelepípedo e um novo parque infantil.

Alguns animais ainda vivem no local, com permissão dos órgãos ambientais, como coelhos, perus, faisões, pavões, calopsitas e macacos-prego, além de galinhas exóticas. O Bosque Municipal também conta com placas de identificação de espécies de árvores e dos bichos. Com forte apelo ambiental, o local atrai crianças e adultos de Apucarana e também da região.





