Bosque de Apucarana recebe estudantes da rede municipal

A Autarquia de Educação e a Secretaria de Meio Ambiente firmaram parceria para o desenvolvimento de mais um projeto de ecologia nas 36 escolas municipais de Apucarana. A proposta é que os 1.392 estudantes do 3º Ano do Ensino Fundamental façam visitas guiadas e conheçam as diferentes espécies de árvores e animais abrigados no Bosque Municipal. As crianças da Escola Albino Biacchi, no Jardim Trabalhista, foram as primeiras contempladas com o passeio, na tarde da última terça-feira (7).

Criado em 1963 para preservar a mata remanescente, o Bosque Municipal de Apucarana tem uma área total de 28 mil metros quadrados. “É um refúgio em pleno perímetro urbano. Os principais animais que vivem no local são coelhos, perus, faisões, pavões, calopsitas, macacos-prego e galinhas exóticas. Além disso, o parque também conta com placas de identificação das árvores nativas,” detalhou o prefeito Junior da Femac.

“Durante a visita, as crianças serão acompanhadas por uma educadora ambiental que fornecerá informações e esclarecerá as dúvidas delas em relação às características e hábitos de cada espécie. É durante a infância que os seres humanos aprendem valores e comportamentos que os acompanharão por toda a vida. Por isso, em Apucarana, o currículo da rede municipal de ensino prevê que os alunos aprendam sobre a preservação do meio ambiente desde cedo,” afirmou a secretária de educação, Marli Fernandes.

As crianças da Escola Albino Biacchi mostraram-se bastante curiosas ao longo do passeio, perguntando principalmente sobre o tempo de vida dos animais, as diferenças entre os machos e as fêmeas, o tipo de alimentação de cada espécie e a utilização do feno para o aquecimento dos bichos nos dias frios.

O vice-prefeito Paulo Vital lembrou que o bosque recebeu melhorias há dois anos. “O espaço ficou ainda mais atrativo às famílias depois que a administração municipal investiu na recuperação das gaiolas, no paisagismo, na instalação de mesas e bancos e na implantação de um novo parque infantil,” falou.

O Bosque Municipal fica à Rua João Antônio Braga Côrtes, no Jardim São Pedro (próximo ao Country Club). O atendimento ao público é feito de terça-feira a domingo, das 10 às 17 horas.

