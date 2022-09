Bonny reinaugura loja no centro de Apucarana; veja como ficou

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

fonte: TNonline Loja foi totalmente repaginada

continua após publicidade .

fonte: TNonline Loja foi totalmente repaginada

Nesta quarta-feira (28), Apucarana, no norte do Paraná, ganha um novo conceito de loja de roupas, calçados e bolsas. A tradicional Bonny, que é queridinha da ala feminina, irá dividir espaço com a Bonny Men, na Avenida Curitiba, no centro da cidade.

continua após publicidade .

fonte: TNonline Loja foi totalmente repaginada

Bonny Men é uma loja masculina que traz grifes como Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Diesel, Richards, entre outras marcas conceituadas. Já a Bonny feminina trabalha com as marcas Caos, Linda de Morrer, Morena rosa, Agilitá, Ellus, Schütz e Luz da Lua.

O coquetel de reinauguração da loja segue até às 20 horas desta quarta-feira (28).

fonte: TNonline

HISTÓRIA

continua após publicidade .

A Bonny funciona no mesmo endereço há mais de três décadas e agora o espaço foi totalmente repaginado. A loja tem 33 anos e foi fundada pelo empresário Paulo Abe (in memoriam), marido da empresária Iuquico Abe, que hoje comanda as lojas junto com os filhos Alex e Alessandra. O grupo também comanda Jolly e B1. "Estou muito feliz em reinaugurar a loja em Apucarana e receber clientes e amigos", assinala a proprietária Alessandra Abe.

fonte: TNonline Loja foi totalmente repaginada

Siga o TNOnline no Google News