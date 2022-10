Bonny Men traz para Apucarana marcas Calvin Klein e Tommy; confira

Da Redação

A Bonny Men, loja recém-inaugurada na Avenida Curitiba, traz marcas Tommy Hilfiger e Calvin Klein para Apucarana. A loja especializada em roupas masculinas fica localizada no centro de Apucarana, na Avenida Curitiba, e espera por você.

Nascida pelas mãos do estilista Calvin Klein, a marca escolheu o caminho do minimalismo e da sofisticação para caminhar pelo concorrido universo da moda. As roupas colocaram a Calvin Klein entre as marcas de moda mais importantes e influentes do mercado, conquistando seguidores pelos quatro cantos do mundo.

Assim como a Calvin Klein, a Tommy Hilfiger é uma das marcas de lifestyle mais famosas do mundo e é reconhecida internacionalmente por celebrar a essência do estilo cool clássico americano. Fundada em 1985, a grife oferece estilo premium, qualidade e valor para consumidores em todo o mundo, com uma variedade de coleções.

Além das marcas citadas, a Bonny Men também oferece grifes como Oficina Reserva, VR, Diesel, Zapalla e Ricardo K.

Serviço:

Bonny Men

Apucarana - Paraná

Endereço: Avenida Curitiba, 1037

Bairro: Centro

Siga no Instagram: @bonnymenloja

WhatsApp: (43) 99959-0360

Conheça a loja Bonny Men:

