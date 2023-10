Bonés do MST furtados são recuperados pela PM em Apucarana

A Polícia Militar (PM) recuperou nesta segunda-feira (23) uma grande quantidade de bonés do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) que foi furtada no último dia 5, no Jardim Eldorado, em Apucarana, norte do Paraná.

Segundo a polícia, os produtos de furto estavam em uma quitinete localizada na Rua Lírio, no Jardim das Flores. A PM foi acionada pelo próprio proprietário, que encontrou os bonés deixados por homens que estavam alugando o local, mas não apareciam por cerca de 15 dias.

Conforme a Cabo Jocasta, apesar da locação da quitinete, a polícia ainda não tem a confirmação da identificação dos suspeitos. "No contrato de locação que um dos solicitantes [da ocorrência] apresentou para nós, possuía um nome de uma pessoa, porém, ao ser perguntado dados dela, ele disse que não pegou documentos desta pessoa, então não tem como confirmar se é um nome verdadeiro ou fictício", disse a policial.

Os bonés foram entregues na 17ª Subdivisão Policial. O caso será encaminhado para a Polícia Civil.

Furto

Cerca de 1,5 mil bonés do MST foram furtados na madrugada do dia 5 de outubro após arrombamento de uma empresa de confecção em Apucarana. O crime aconteceu por volta das 2h00, na Rua Sadamoto Kurahashi, no Jardim Eldorado.

De acordo com a PM, quatro bandidos, que estavam com uma van de cor branca, aproveitaram a falta de energia elétrica ocasionada pelas tempestades que atingiram a região no dia 4 para arrombar o barracão da empresa.

Foram levados, além dos bonés do MST, um notebook, uma caixa de som e outros itens que ainda estão sendo identificados.

Inicialmente, a polícia informou que, devido à falta de energia, não haviaimagens das câmeras de monitoramento. No entanto, uma gravação de uma empresa vizinha registrou o crime.

