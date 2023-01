Bonés de time são furtados de facção em Apucarana

Da Redação

A PM realizou buscas, mas o criminoso não foi encontrado

Uma facção localizada no Residencial Interlagos foi arrombada e centenas de bonés foram furtados. A Polícia Militar (PM) foi chamada na manhã deste domingo (29) para registrar o crime.

Conforme a PM, a porta da frente do estabelecimento foi arrombada. No total foram furtados 700 bonés do time de futebol da Argentina. A polícia registrou um boletim de ocorrência.

A Polícia Civil deve investigar o caso e busca por imagens de segurança que ajudem na identificação dos ladrões.

