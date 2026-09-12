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Bombeiros usam drone em buscas por idoso desaparecido em Apucarana

Antônio Treuk, de 62 anos, foi visto pela última vez no dia 10 de setembro ao sair para atendimento médico

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Bombeiros usam drone em buscas por idoso desaparecido em Apucarana
Autor As autoridades de segurança e a família pedem que a população compartilhe a informação - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O Corpo de Bombeiros de Apucarana (PR) realizou buscas com o auxílio de um drone para tentar localizar Antônio Treuk, de 62 anos, desaparecido desde a última quinta-feira (10). As equipes concentraram as varreduras em áreas de mata no entorno da atual residência do idoso e também nas proximidades de um antigo sítio onde ele morou. Apesar dos trabalhos, não foram encontrados vestígios, pertences ou qualquer indicação de que o homem tenha entrado na mata.

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O desaparecimento ocorreu após Antônio sair de casa com destino a uma consulta médica, não retornando desde então. A ausência prolongada gerou forte preocupação entre os familiares, que divulgaram alertas nas redes sociais para auxiliar nas buscas pelo idoso.

No momento em que desapareceu, Antônio vestia camisa xadrez, calça jeans, sapato social, boné preto e blusa de moletom cinza.

As autoridades de segurança e a família pedem que a população compartilhe a informação e denuncie imediatamente aos órgãos competentes qualquer detalhe que possa levar ao paradeiro do homem.

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