Bombeiros socorrem mulher que caiu de escada em Apucarana

Uma mulher de 37 anos ficou ferida após cair de uma altura de aproximadamente dois metros, na tarde desta terça-feira (14), em Apucarana, no Paraná. O acidente doméstico aconteceu na casa da vítima, no Jardim Catuaí.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a mulher estava em uma escada quando acabou se desequilibrando. Ela sofreu uma torção no joelho e contusão nas costas e precisou ser encaminhada ao Hospital da Providência para uma avaliação médica.

Essa foi a terceira ocorrência do tipo atendida pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). Outro caso foi registrado na Rua José Jorge, na região da Igrejinha, onde um homem de 61 anos foi socorrido após sofrer uma queda e outra no cruzamento entre a Rua Ponta Grossa e Professor João Cândido Ferreira, no centro da cidade.

