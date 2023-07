Bombeiros são acionados após bebê de 22 dias engasgar em Apucarana

Uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionada para socorrer um bebê de 22 dias que se engasgou com leite materno em Apucarana, no Norte do Paraná. O caso foi registrado por volta do meio-dia desta quinta-feira (20) na Rua Delmo Luiz Ribeiro, no Jardim Interlagos.

Os bombeiros foram acionados via 193 pelo pai da criança. No entanto, os próprios familiares conseguiram desobstruir as vias aéreas da criança antes mesmo da chegada do socorro.

Por precaução, o Corpo de Bombeiros encaminhou o bebê para o Hospital da Providência Materno-Infantil para uma melhor avaliação.

Como agir em caso de engasgo em bebês

Coloque o bebê de bruços em cima do seu braço e faça cinco compressões entre as escápulas (no meio das costas). Vire o bebê de barriga para cima em seu braço e efetue mais cinco compressões sobre o esterno (osso que divide o peito ao meio), na altura dos mamilos. Tente visualizar o corpo estranho e retirá-lo da boca delicadamente. Se não conseguir, repita as compressões até a chegada a um serviço de emergência (pronto socorro ou hospital). Esses procedimentos são válidos somente se a criança ou o adulto engasgado estiverem conscientes. Vítimas inconscientes precisam de atendimento hospitalar rapidamente. Os primeiros socorros para asfixia ou engasgo devem ser tomados até que seja possível o atendimento especializado.

Como agir em caso de engasgo por corpo estranho: Manobra de Heimlich

Posicione-se por trás e enlace a vítima com os braços ao redor do abdome (se for uma criança, ajoelhe-se primeiro), caso ela esteja consciente. Uma das mãos permanece fechada sobre a chamada “boca do estômago” (região epigástrica). A outra mão comprime a primeira, ao mesmo tempo em que empurra a “boca do estômago” para dentro e para cima, como se quisesse levantar a vítima do chão. Faça movimentos de compressão para dentro e para cima (como uma letra “J”), até que a vítima elimine o corpo estranho.

