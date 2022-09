Bombeiros retiram motorista morto que ficou preso às ferragens

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

fonte: Blog do Berimbau

fonte: Blog do Berimbau

fonte: Blog do Berimbau

Após 14 horas de trabalho, o Corpo de Bombeiros de Apucarana conseguiu retirar na noite deste sábado (3), o corpo do motorista Jakson Ajala, de 48 anos que ficou preso às ferragens, após a carreta que dirigia carregada com vidros tombar às margens da rodovia na PR-444, no km 29, próximo à Caixa São Pedro.

continua após publicidade .

A equipe foi acionada por volta das 6h28 para fazer a retirada do corpo que desde às 5 horas permanecia preso entre as ferragens em um barranco, o que dificultou bastante o trabalho dos bombeiros.

Os bombeiros tiveram ajuda de um guincho para içar o veículo e usaram ferramentas de corte de alta pressão para retirar o corpo do motorista que ficou preso.

continua após publicidade .

Segundo o tenente Javan Carraro, do Corpo de Bombeiros, o corpo da vítima em óbito foi retirado e entregue ao Instituto Médico Legal (IML), e o veículo foi içado até a pista de rodagem.

Siga o TNOnline no Google News