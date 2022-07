Bombeiros retiram corpo de trabalhador que caiu em tanque de óleo

Da Redação

Um trabalhador de uma indústria, localizada na zona rural de Apucarana, na região da Rodovia do Milho, morreu após cair em um reservatório de óleo. O acidente aconteceu por volta das 18h20 desta terça-feira (19). Os Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram chamados.



Conforme apurou a reportagem do TNOnline, que está no local, o trabalhador teria escorregado ao pisar na estrutura que fica em cima do tanque de óleo, a princípio vegetal, depois, caiu no reservatório que tem aproximadamente cinco metros de profundidade.

Os Bombeiros, com equipamentos necessários, tentaram retirar o corpo do trabalhador, porém, foi necessário retirar todo o óleo existente no tanque, o que deve demorar. A Polícia Civil também está na empresa e acompanha o caso.

Os Bombeiros confirmaram a morte do homem às 19h35. Por volta das 20h30, a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) chegaram na sede da empresa.

Por volta das 22h30, os Bombeiros confirmaram que o corpo, do trabalhador de 50 anos, foi removido do tanque. Reportagem em atualização.

Veja a movimentação dos Bombeiros: null - Vídeo por: Reprodução

