Bombeiros realizam treinamento no Parque da Raposa; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Alunos-soldados do Corpo de Bombeiros de Apucarana participaram na tarde desta terça-feira (13) de um treinamento de salvamento e busca na água no Parque Ecológico da Raposa. O objetivo da atividade, conforme informações do 2º tenente Waner de Paula, é adaptar a turma ao meio aquático.

continua após publicidade .

"Essa aula faz parte do curso e acontece tanto em piscina, quanto em represas e lagos. O treinamento dura em torno de 10 meses. Em Apucarana, temos 24 alunos-soldados, de Apucarana, Arapongas, Mandaguari e Jandaia do Sul, que têm formação na parte técnica e teórica de busca e salvamento", explica.

Para aquecer e incentivar a corrida, os alunos saíram da sede do Corpo de Bombeiros e foram até o Parque da Raposa correndo. "Eles estão habilitando a parte física e também a técnica. Ao final da instrução de salvamento, a turma volta correndo novamente para nossa sede e conclui a atividade desta terça", observa.

continua após publicidade .

Assista ao vídeo:

null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News