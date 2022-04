Bombeiros realizam treinamento no centro de Apucarana; veja

Da Redação

Bombeiros de Apucarana, Arapongas, Jandaia do Sul e Mandaguari se reuniram nesta sexta-feira, 08, no centro de Apucarana, para realizar um treinamento de salvamento vertical. A simulação foi feita a partir da caixa-d'agua da Sanepar, a cerca de 40 metros de altura, levando uma suposta vítima até o quartel dos bombeiros.

De acordo com o Aspirante Victor Benjamim Vieira Moura, o treinamento realizado nesta sexta, finaliza um ciclo de seis semanas de instruções realizadas nos quarteis, e hoje, as tropas de todos os postos da região se reuniram.

"Estamos finalizando este ciclo com a instrução de acesso por corda. Se alguém da comunidade precisar deste tipo de apoio, é importante que nossa tropa esteja com esse conhecimento a pronto emprego, por isso, eles subiram até a torre e realizaram esta manobra conosco, uma manobra extremamente segura, baseada nas novas normas que tratam de resgate vertical e também está dentro de todos os nossos procedimentos operacionais padrão. A ação foi realizada com apoio do escritório regional da Sanepar, que disponibilizou o espaço para que o treinamento pudesse ser feito", disse Moura.

Segundo o Aspirante, a manobra realizada durante o treinamento é complexa e pode ser utilizada sempre que houver uma vítima de difícil acesso e remoção.

"Essa simulação é de uma vítima em um tanque ou em um poço, por exemplo, em que eu não tenho uma fácil saída, um fácil acesso, isso a gente encontra muito em indústrias, por exemplo. Muitas vezes, vamos precisar tirar essa vítima do topo de uma chaminé e extrair até o chão de fábrica, retirando-a na vertical", explicou.

Ainda de acordo com Moura, a instrução correu em tempo satisfatório e sem percalços.

Assista:

