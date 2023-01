Bombeiros realizam treinamento aquático no Parque da Raposa; assista

Da Redação

Alunos do Curso de Formação do Corpo de Bombeiros passaram por um treinamento aquático na manhã de ontem, no lago do Parque Ecológico da Raposa, em Apucarana, no norte do Paraná. Ao todo, 24 alunos soldados participaram da atividade que integra o cronograma com carga horária de 1.300 horas aula. O curso começou em agosto do ano passado e a previsão de formatura é maio deste ano.

De acordo com a tenente Ana Paula Zanlorenzi, são mais de 30 disciplinas teóricas e práticas que incluem atendimento pré-hospitalar, armamento e tiro, busca aquática, busca e resgate em estruturas colapsadas, busca terrestre, combate à incêndio na área urbana e florestal, salvamento em altura, salvamento veicular, salvamento em águas rápidas, atendimento pré-hospitalar, entre outras visando a capacitação dos profissionais para o exercício da atividade de bombeiro militar.

“Os alunos recebem treinamentos em todas as áreas que o bombeiro atua. Durante todo o curso eles têm os conhecimentos teóricos e práticos para que ao término do curso, quando eles se formarem, possam atuar conosco no atendimento à população. É um período em que os alunos podem recebem uma carga horária grande tanto de ensinamento teóricos e práticos”, assinala a tenente.

Na próxima semana, os recrutas seguem para o litoral do estado onde receberão treinamento nas praias de Guaratuba, Pontal do Paraná e Matinhos. “Na matéria de salvamento aquático o treinamento se estende ao litoral, justamente para que quando os alunos se formarem, estejam aptos a trabalhar nas nossas temporadas de verão no litoral”, afirma a tenente.

O aluno soldado Gustavo Freitas Batista, de 22 anos, natural de Londrina, está muito empolgado com o curso de formação. “Cada dia mais uma superação e aprendizados. Eu era uma pessoa que tinha muito medo de água. Mas graças aos instrutores e aos colegas consigo me superar cada dia mais”, afirma.

Filho de bombeiro militar, Batista revela que está realizando um sonho de infância. Ser bombeiro é um sonho de infância. Cresci vendo meu pai nessa profissão que é muito digna. É gratificante poder ajudar as pessoas. Isso é o que me motiva todos os dias a concluir este curso”, pontua.

O Curso de Formação, iniciado em agosto do ano passado, é destinado aos mais de 2,6 mil candidatos aprovados no concurso público iniciado em 2020. Todo o treinamento tem duração de dez meses.

