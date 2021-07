Bombeiros que atuaram no Pantanal são homenageados; veja

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Neste dia 2, é celebrado o dia nacional do Bombeiro, aproveitando a data, foi realizada a entrega da medalha Florestal aos militares que atuaram no Combate a Incêndio no Pantanal, em 2020.

O cabo Josimar Aparecido Ferreira e o soldado Anderson Silva, receberam medalhas das mãos do Major Leandro Calegari, subcomandante do 11º Grupamento de Bombeiros de Apucarana e do comandante da unidade Tenente Coronel Roberto de Azevedo.

Assista a reportagem:

