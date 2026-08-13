Bombeiros orientam uso de bicicleta elétrica após acidente no centro de Apucarana

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta elétrica deixou três pessoas com ferimentos leves no início da manhã desta quinta-feira (13). O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Clotário Portugal com a Rua Professor João Cândido, nas proximidades da Praça 28 de Janeiro, em Apucarana, por volta das 7h30.

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De acordo com as informações apuradas no local pelo TNOnline, o motociclista, um homem de 50 anos, estava a caminho do trabalho no momento da batida. Ele relatou dores no ombro e deve ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A bicicleta elétrica era ocupada por duas jovens menores de idade. Após o impacto, as três vítimas encontravam-se conscientes e orientadas.

Alerta sobre regras de trânsito e segurança

O acidente reforça a preocupação das autoridades de trânsito e resgate com a popularização das bicicletas elétricas, especialmente entre os mais jovens. Questionado sobre a orientação aos usuários, o Sargento Salustiano, do Corpo de Bombeiros, fez um alerta sobre os perigos da falta de habilitação e da inexperiência nas vias públicas.

"Hoje em dia a gente pode reparar que aumentou muito esse veículo, principalmente envolvendo menores. O pessoal hoje, a maioria que adquire uma bicicleta elétrica, não tem muito conhecimento do trânsito porque não exige habilitação. Então eles acabam utilizando no trânsito como se fosse uma motocicleta. E isso às vezes complica um pouco. Por eles desconhecerem as normas do trânsito, eles acabam pecando às vezes em algumas situações. E essas situações podem se tornar um problema maior, no caso hoje tivemos um acidente envolvendo essa bicicleta elétrica com essa moto, porém foi lesão leve. Mas pode ocorrer de uma situação mais complicada, uma lesão grave, um ferimento mais complicado e até mesmo uma vítima grave diante de uma situação que envolve esse tipo de veículo", explicou.

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Foto: Vitor Flores/TNOnline Foto: Vitor Flores/TNOnline

Além da imprudência e do desconhecimento das regras, o sargento destacou a total falta de equipamentos de segurança por parte das vítimas da bicicleta elétrica. Ambas as adolescentes não utilizavam nenhum item de segurança no momento da batida.

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"Ambas estavam totalmente sem equipamento, sem capacete, sem cotoveleira, sem joelheira, sem o equipamento essencial para a utilização dessas bicicletas", ressaltou Salustiano.

O sargento finalizou ressaltando a necessidade de supervisão das famílias: "Por ser uma aquisição fácil os pais acabam comprando para os filhos e não orientam os mesmos, às vezes até esquecem um pouco da orientação de como se comportar no trânsito. Mas eles por serem adolescentes, não levam tanto a sério o trânsito, e o trânsito é um perigo. A partir do momento que você está envolvido no trânsito, o risco de acidente é grande".