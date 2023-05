Bombeiros encontram corpo de jovem em represa de Apucarana

Os Bombeiros de Apucarana localizaram o corpo do jovem, de 24 anos, que entrou em uma represa, localizada na região do bairro Tancredo Neves, na Rua São Salvador. Equipes foram para o local por volta das 8h00, desta segunda-feira (29). Após mais de uma hora de mergulho, o corpo do rapaz foi encontrado.

Equipes confirmaram que o corpo foi localizado por volta das 9h20. Familiares de Willian da Costa Depontes também acompanharam as buscas no local e quando ele foi encontrado, o momento gerou grande comoção.

Foto por Arquivo pessoal Willian da Costa Depontes

As buscas começaram no final da tarde de domingo (28). Uma pessoa ligou no 193 e repassou que viu um rapaz, morador do bairro, entrar na represa e disse que ele não saiu.

"Chegamos no domingo e realizamos buscas das 17h15 até às 19h30, mas ficou escuro, impossibilitando nosso trabalho. Voltamos nesta manhã e conseguimos localizar o corpo. Pessoas contaram que ele entrou na represa, saiu e entrou novamente, não voltando mais. A profundidade da represa é de aproximadamente entre 4 a 5 metros, e o corpo foi encontrado bem no meio da represa. No domingo utilizamos quatro mergulhadores e nesta segunda mais quatro mergulhadores, com embarcação. Ele era morador do bairro e já conhecia o local", explica o Subtenente Leal.

O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil foram para o local.





