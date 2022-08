Bombeiros de Apucarana resgatam cavalo que caiu em bueiro

Da Redação

Moradores do Residencial Veneza, em Apucarana, acionaram o Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira, 22, para realizar o resgate de um cavalo que caiu dentro do buraco de um bueiro, na Rua Maria André da Silva.

De acordo com o Sargento André, dos Bombeiros, o animal caiu no buraco que estava sem a tampa de proteção. Trabalhadores de uma construção próxima ao local perceberam a movimentação do animal que ficou preso, tentaram ajudar e acionaram o socorro.

“Chegando no local, tentamos algumas maneiras de retirar o animal de uma forma a não o machucar, mas percebemos que ele está bem debilitado e precisamos fazer a retirada com uso de cordas. Agora esperamos o apoio da prefeitura para dar um atendimento veterinário e fazer o resgate do cavalo”, informou o bombeiro.

Após o resgate, o cavalo ficou deitado em um terreno baldio, para recuperar as forças e ficar em pé novamente. Ninguém se apresentou no local como dono do animal.

