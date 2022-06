Bombeiros de Apucarana resgatam bezerro que caiu em bueiro

Da Redação

Os Bombeiros de Apucarana foram chamados na manhã desta segunda-feira (6), para resgatar um bezerro que caiu em um bueiro, na Rua Padre Diogo Feijó, no Jardim Independência. Uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) presta apoio na ocorrência.

Uma pessoa que mora no bairro ao ver o animal, só com a cabeça para fora, ligou no 193 e pediu socorro. Os Bombeiros foram para o local com os equipamentos necessários, amarram as patas do boi e tentam remover o bezerro. Por volta das 10h, após quase 40m de resgate, o animal foi removido.