Bombeiros de Apucarana já atenderam 26 acidentes neste mês

Os Bombeiros de Apucarana já atenderam 26 acidentes somente neste mês de junho, até na terça-feira (15).

O que chama atenção, é que dos 26 acidentes, 18 envolveram motocicletas e todos os condutores sofreram algum tipo de ferimento, leve, moderado ou grave.

A tenente Ana Paula Inácio de Oliveira faz um alerta aos condutores. "Percebemos que o índice de acidentes envolvendo motociclistas é grande. No trânsito precisamos cuidar das nossas ações e das ações do próximo, principalmente o motociclista, é importante o uso correto dos equipamentos, como capacete, viseira abaixada, trafegar com cautela. Cada segundo de atenção, conta para salvar uma vida e evitar acidentes", diz.

