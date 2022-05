Bombeiros de Apucarana combatem princípio de incêndio

Da Redação

Os Bombeiros de Apucarana foram chamados para combater um incêndio em uma casa localizada na Rua Ingo Kern, no Jardim Marissol, por volta das 14h30, desta segunda-feira (30). Conforme os socorristas, quando as equipes chegaram no local foi constatado ser um princípio de incêndio.

Os Bombeiros informaram que a pessoa que mora na casa gritou por ajuda e os vizinhos conseguiram controlar o pequeno foco de fogo. As equipes realizaram uma vistoria pela residência, depois retornaram para a base.

As causas do princípio de incêndio serão apuradas.

Os Bombeiros de Apucarana trabalharam bastante neste domingo (29) e manhã de segunda, para atender as pessoas afetadas pelo vendaval. Seis casas ficaram destelhadas, pelo menos 11 postes quebraram e cerca de 50 árvores caíram.



Ao todo, pelo menos 9,7 mil domicílios da cidade ficaram sem energia neste domingo. Vale lembrar, a Copel atende a 59,8 mil imóveis com energia elétrica em Apucarana.