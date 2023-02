Bombeiros de Apucarana combatem incêndio em sobrado

Da Redação

Os Bombeiros de Apucarana foram chamados para combater incêndio em um sobrado localizado na Avenida Central do Paraná, em cima do mercado Pague Menos. O fogo começou por volta das 14h20.

A fumaça saindo do prédio chamou a atenção dos moradores do Jardim Diamantina, algumas pessoas chegaram a pensar que o fogo era no mercado, porém, o fogo começou na residência. O que teria provocado o incêndio seria um curto-circuito no inversor do solar do sobrado.

Ninguém ficou ferido, os moradores não estavam no local. "Fomos informados de muita fumaça, viemos com duas equipes. Chegamos rápido, já controlamos as chamas para evitar que o fogo se alastrasse para o prédio, o foro do sobrado é de PVC, o que danificou um pouco, mas as chamas não chegaram a invadir o apartamento e nem o mercado", explicou o subtenente Martins.

O dono do mercado e outras pessoas ajudaram a combater o fogo.

