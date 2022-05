Bombeiros de Apucarana combatem incêndio em residência

Da Redação

Os Bombeiros de Apucarana confirmaram que uma casa pegou fogo na tarde deste domingo (1). A equipe foi chamada por volta das 13h15.

O incêndio aconteceu em uma residência de fundos na rua Nabor Antônio Teixeira na Vila Apucaraninha.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi até o local para evitar que o fogo se alastrasse para a casa da frente. A residência dos fundos ficou totalmente destruída com o fogo.

No momento do incêndio não havia ninguém na casa. A causa do incêndio não foi informada.