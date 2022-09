Bombeiros de Apucarana combatem incêndio em casa na vila rural

Da Redação

O Corpo de Bombeiros, de Apucarana, combatem um incêndio em uma casa localizada na Rua Engenheiro Eugênio Ostrenski, na Vila Rural Nova Ukrânia. Conforme informações da equipe que trabalha no local, não há registro de pessoas feridas.

Ainda não se sabe o que causou o fogo. Os bombeiros trabalham no endereço.

SEGUNDO INCÊNDIO

Este é o segundo incêndio registrado em Apucarana, nesta quinta-feira (8). O primeiro foi em um bar, que mobilizou o Corpo de Bombeiros, no início da manhã na Rua Tamandaré, esquina com a Rua São Jerônimo, no Bairro Barra Funda.

Segundo apurou a reportagem do TNOnline, pessoas que passavam pelo local viram a fumaça e acionaram rapidamente os bombeiros. De acordo com a equipe, o princípio de incêndio foi registrado em uma geladeira que estava no estabelecimento.

Os bombeiros foram para o local, controlaram o fogo e fizeram a ventilação da fumaça, que se dispersou. Segundo a equipe, ninguém ficou ferido e não houveram danos ao bar.

