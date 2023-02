Bombeiros de Apucarana combatem incêndio em casa do 'Ponta Grossa'

Da Redação

Na manhã desta terça-feira (21), equipes do Corpo de Bombeiros de Apucarana foram acionadas para combater um incêndio em uma residência localizada na Rua Jurema, no Jardim Ponta Grossa, região norte da cidade. (Veja vídeo abaixo).

De acordo com informações apuradas pela reportagem do TNOnline, o fogo teve início por volta das 07h20. A casa de madeira estava vazia, para ser futuramente alugada. Dessa forma, não houve vítimas. Até o momento, a causa do incêndio não foi informada, mas apurações iniciais dão conta de um curto circuito na rede elétrica.

Subtenente Camilo, do Corpo de Bombeiros, afirmou que apesar do risco de que o incêndio se alastrasse para outros imóveis, o fogo foi contido e o rescaldo foi realizado.

"Poderia ter passado para a casa da frente, mas nós conseguimos confinar as chamas nesse pequeno imóvel de madeira, para que não houvesse risco de alastrar. Ainda é cedo para apontar as causas do incêndio, mas geralmente nesses imóveis antigos de madeira, pode ocorrer curto-circuito, o que poderia dar início às chamas", observou o bombeiro.

