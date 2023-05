Bombeiros de Apucarana buscam por pessoa desaparecida em represa

Bombeiros no local

Os Bombeiros de Apucarana realizaram buscas por uma pessoa que desapareceu em uma represa, localizada na região do bairro Tancredo Neves, na Rua São Salvador, no final da tarde deste domingo (28).

Testemunhas ligaram no 193 e informaram o possível afogamento.

A princípio, um rapaz, de 24 anos, conhecido no bairro, teria entrado na represa. Objetos pessoais do jovem foram encontrados no local.

"Fomos acionados por uma pessoa que viu essa pessoa entrar na represa. Mas escureceu muito rápido, chegamos com todo equipamento, mas agora muito escuro, dificulta nosso trabalho. Conversamos com algumas pessoas que falaram que ele tinha costume de entrar na represa. Mas vamos ter que deixar para continuar as buscas na manhã de segunda", explicou o subtenente Camillo.

Os Bombeiros vão retomar as buscas na manhã de segunda.

