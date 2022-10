Bombeiros controlam fogo em carro na Avenida Minas Gerais

Da Redação

Um caminhão dos bombeiros se deslocou ao local para controlar as chamas

Um incêndio em veículo mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde desta sexta-feira (28), na Avenida Minas Gerais, na região do Jardim Independência, em Apucarana, no norte do Paraná.

De acordo com informações apuradas no local, o incêndio danificou pouca parte do motor do carro, um Fiat Pálio prata. Um caminhão dos bombeiros se deslocou ao local para controlar as chamas.

Uma via ficou impedida durante o atendimento da ocorrência, mas já foi liberada.

Outra ocorrência na Avenida Minas Gerais

Um caminhão-cegonha enroscou em cabos de energia, telefonia e internet existentes na Avenida Minas Gerais em Apucarana e provocou transtornos no trânsito e nas empresas daquela região. Pelo menos dois postes padrão quebraram. O incidente aconteceu por volta das 10h20.

O caminhão seguia de Londrina sentido Curitiba, transportando veículos, ao passar por Apucarana enroscou em cabos que arrebentaram, provocando a queda de energia em algumas empresas e também comprometeu o serviço de telefonia e internet. Pelo menos dois postes padrão quebraram e a Copel precisou ser chamada.

O caminhão, por pelo menos 15 minutos ficou atravessado na rodovia, o que provocou congestionamento. Depois, o veículo foi removido do meio da pista, liberando o trânsito.

Agentes de Trânsito da prefeitura de Apucarana foram chamados e atenderam a ocorrência. O caso será apurado, para saber se a plataforma do caminhão-cegonha estava fora da altura permitida.

