Bombeiros combatem queimada em matagal em Apucarana; vídeo

O Corpo de Bombeiros precisou se deslocar na tarde deste domingo (29), por volta das 15h, para as regiões do Jardim Vale do Sol e Residencial Araucária, em Apucarana, onde uma grande quantidade de fogo se espalhou pelo matagal.

O motivo dos incêndios não foi informado pelos bombeiros, que acreditam que pessoas atearam fogo nos locais. Dois caminhões da corporação foram acionados.

Moradores do Edifício Brisas Soleil, localizado no Jardim Vale do Sol, registraram em vídeo o incêndio ao lado do prédio. Veja:

